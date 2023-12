Et holdepunkt midt i kaoset

Tema: Kulturkatolikkene

– Jeg tror at vi alle har behov for en klippe i livet, sier Hans Morten Hansen.

Listen over kulturpersonligheter som har konvertert til katolisismen er lang. For noen er det et opprør. For Hans Morten «Gullestad» Hansen handler det om ro i sjelen – og om frihet.

Tekst Trygve W. Jordheim

Sette seg ned, ta fem minutter, tenne et lys, bare kjenne på … Det gir meg så veldig indre ro, sier Hans Morten Hansen (59).

Han tar en slurk av en av de 22 espressoene han har på dagsmenyen, mens han forteller hvor godt han liker å stikke innom åpne nabolagskirker i Frankrike, Spania, Italia eller egentlig hvor som helst.

– Jeg får en sånn enorm ro i sjelen av det, gjentar han.

Hans Morten Hansen er best kjent som Gullestad fra den ti sesonger lange NRK-suksessen «Side om side», men har lenge vært en etablert stand-up-komiker og konferansier.

For meg har Den katolske kirke vært en slags religionens Fremskrittsparti. Hans Morten Hansen

I høst har han også markert seg som kostholdsdebattant. Hovedbudskap: Han putter i seg det han har lyst på, noe som altså inkluderer 22 kopper espresso hver dag. Tilnærmingen til mat og drikke passer bra med dagens tema:

– For meg har Den katolske kirke vært en slags religionens Fremskrittsparti: Stor grad av frihet, men du skal selvfølgelig stå til ansvar for alt du gjør.

– Større frihet

Åpenbaringen – som han selv kaller det – knyttet til katolisismen hadde han i St. Svithun kirke i Stavanger da han gikk på videregående. Han skrev særoppgave om Den katolske kirke og snakket med paterne i timevis. Holdningen til alkohol var noe av det som var annerledes fra de kristne miljøene han kjente fra før.

– Det var så livsbejaende. Det å være katolikk innebærer at du har en mye større frihet i veldig mange ting, i motsetning til i de miljøene jeg er vokst opp med, der du på ingen måte kunne gjøre det du ville. Det er et rødt flagg for meg hvis jeg ikke får lov til å leve sånn som jeg vil, så lenge jeg selv tar ansvar for det.